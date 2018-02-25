Мини-футбол в Итате

В поселке Итатский Тяжинского района прошел турнир по мини-футболу среди мужских команд, посвященный памяти воина-интернационалиста Александра Изупова.

Уроженец поселка Итатский Александр Изупов служил в воздушно-десантных войсках. В учебно-медицинской роте получил воинские специальности санинструктора и инструктора по рукопашному бою. В мае 1987 года добровольцем отправился в Афганистан. Принимал участие в пяти крупных боевых операциях . О его мужестве свидетельствуют награды: знак «Воинская доблесть», медаль «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», медаль «За боевые заслуги».

20 августа 1988 года Александр, в составе группы саперов, принял бой у города Баглан. Под обстрелом мятежников старший сержант Изупов сумел добраться до замолчавшего пулемета и огнем отбросить противника. Дождавшись помощи, стал эвакуировать с поля боя раненого десантника, но погиб от разрыва мины, прикрыв своим телом товарища. За проявленное мужество и героизм Александр Изупов посмертно награжден орденом Красной Звезды.

Турнир по мини-футболу среди мужских команд памяти воина-интернационалиста Александра Изупова проходит на спортивной площадке Итатской средней школы с 1989 года. Турнир пользуется популярностью и собирает любителей футбола не только из Тяжинского района, но и из Тисульского района, города Боготола (Красноярский край).

В этом году соревнования можно назвать турниром поколений. После упорной борьбы первое место и переходящий Кубок завоевала команда «Молодость» (поселок Итатский), на втором месте команда «Ветераны» (поселок Итатский) и третье место досталось команде Итатской средней школы.

Победители соревнований награждены памятными медалями и Почетными грамотами отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района.