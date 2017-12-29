Мини-футбол в Мариинске

В Мариинске состоялся турнир по мини-футболу среди взрослых на Кубок «Деда Мороза».
В турнире участвовало 6 команд: «Факел», «Дружба», «Энергия», «Юность» (город Мариинск), «Барс» (поселок Верх-Чебула) и «Тяжин» (поселок Тяжинский). По итогам всех игр первое место заняла команда «Дружба», на втором месте – команда «Энергия» и третье место досталось тяжинцам.
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