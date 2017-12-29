Мини-футбол в Мариинске

Супружеская пара пенсионеров погибла при пожаре в Кемеровской области 27 декабря около 8:40 на пульт дежурной службы поступило сообщение о возгорании дома по улице...

ЧП: в Кемерове из-за прорыва водопровода залило проезжую часть Вечером в четверг, 28 декабря, в Кемерове в районе перекрёстка улицы Терешковой с Октябрьским...

В Кемерове возбуждено уголовное дело по факту загрязнения воздуха В отношении виновника загрязнения воздуха возбуждено уголовное дело.