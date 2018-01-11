Мини-футбол в Новопокровке

Рождественский турнир по мини-футболу среди мальчиков 2005-2006 годов рождения прошел в селе Новопокровка Тяжинского района.
В упорной борьбе победу одержала команда «Итат 1», второе место досталось команде «Итат 2» и на третьем месте учащиеся Новопокровской школы.
Победители соревнований были награждены почетными грамотами отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района. Также организаторы вручили им сладкие призы – торты.
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