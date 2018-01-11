Мини-футбол в Новопокровке

В Кузбассе горел автомобиль LADA Kalina Вечером в среду, 10 января, случился пожар в Ленинске-Кузнецком. На одной из городских улиц горел...

Стало известно, какие продукты подорожали в Кузбассе за год Сегодня Кемеровостат назвал продукты, которые за год прилично подорожали.

В Кемерове на оживлённом перекрёстке предлагают ввести изменения Жительница Кемерова предложила ввести изменения на перекрёстке проспекта Кузнецкого и улицы Николая...