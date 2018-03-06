Мини-футбол в Тяжине

В спортивном комплексе «Юность» поселка Тяжинский состоялось первенство по мини-футболу среди обучающихся образовательных учреждений 2005-2006 годов рождения и воспитанников детско-юношеской спортивной школы.
В соревнованиях приняли участие команды ДЮСШ № 1, 2, 3, 4, Нововосточной и Итатской средних школ. По итогам соревнований первое место заняла команда ДЮСШ № 1 (тренер-преподаватель Николай Юрьевич Фёдоров). На втором месте команда Итатской средней школы (тренер Владимир Геннадьевич Изупов) и третье место досталось ребятам из Нововосточной средней школы (тренер Евгений Владимирович Дурнов).
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