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Мини-футбол в Тяжине

В спортивном комплексе «Юность» поселка Тяжинский состоялось первенство по мини-футболу среди обучающихся образовательных учреждений 2005-2006 годов рождения и воспитанников детско-юношеской спортивной школы.
В соревнованиях приняли участие команды ДЮСШ № 1, 2, 3, 4, Нововосточной и Итатской средних школ. По итогам соревнований первое место заняла команда ДЮСШ № 1 (тренер-преподаватель Николай Юрьевич Фёдоров). На втором месте команда Итатской средней школы (тренер Владимир Геннадьевич Изупов) и третье место досталось ребятам из Нововосточной средней школы (тренер Евгений Владимирович Дурнов).

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
06/03/2018
Спорт
Тяжин
Новости Кузбасса

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