Мини-футбол в Тяжине

В Кузбассе сменился начальник департамента культуры По информации из областной администрации, Лариса Зауэрвайн добровольно покинула пост начальника...

Кемеровчанина засудили на сотни тысяч за пьяное ДТП Двое кемеровчан отсудили у виновника пьяного ДТП сотни тысяч рублей компенсации морального вреда....

Под Кемеровом загорелся ночной клуб 16 апреля в Топках на улице Топкинская, 29 загорелось служебное помещение ночного клуба. Сигнал о...