Мини-футбол в Тяжине

В посёлке Тяжинский на базе детско-юношеской спортивной школы прошли областные соревнования по мини-футболу среди учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и школьных спортивных клубов Кемеровской области.
В соревнованиях приняли участие 6 команд (юноши 2004-2005 годов рождения) из города Анжеро-Судженска, Яйского, Яшкинского, Ижморского, Тяжинского и Тисульского районов.
Первое место заняла команда ДЮСШ № 2 города Анжеро-Судженск, на втором месте – юные спортсмены из Ижморской ДЮСШ и третье место досталось команде Тисульской ДЮСШ. Победители и призёры соревнований награждены кубками, медалями и грамотами областной спортивной школы.
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