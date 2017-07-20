Минстрой предлагает к благоустройству городов привлекать студентов-архитекторов

Властям регионов России предложили привлекать к благоустройству городов студентов профильных специальностей - архитекторов и строителей.
На базе проекта «Городские реновации» Общероссийской общественной молодёжной организации «Студенты России» студенты архитектурных и строительных факультетов смогут заниматься проектированием малыех архитектурных форм, арт-объектов, собирать предложения от граждан по улучшению городской среды.
В Минстрое считают, что таким образом будут благоустроены города, но и подготовлены кадры для профильных организаций и органов власти из специалистов, необходимых для формирования комфортной городской среды.
20/07/2017
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