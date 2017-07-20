Минстрой предлагает к благоустройству городов привлекать студентов-архитекторов

В Шерегеше сорвался со скалы и погиб 30-летний мужчина В поселке Шерегеше Кемеровской области сорвался со скалы и погиб 30-летний мужчина. По информации...

В Кемерове на проспекте Кузнецком столкнулись трамвай и автобус В областной столице на проспекте Кузнецком напротив ТЦ "Лента" автобус столкнулся с...

В «Кузнецком Алатау» спасли жизнь чёрному коршуну и пустельге Несколько дней назад в заповедник «Кузнецкий Алатау» поступил чёрный коршун. Он был найден...