Минюст создаст единую базу данных жителях страны

Министерство юстиции РФ разрабатывает единый реестр населения, объединяющий сведения обо всех россиянах.
По словам директора департамента правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста России Александры Дроновой, работа по созданию реестра ведется с начала года. В проекте задействованы Минюст, Министерство финансов и Федеральная налоговая служба.
В реестре к каждому конктретному россиянину будут "подстыковывать" различные связи о его статусах, связанных с актами гражданского состояния, с налоговой системой, с правоохранительной системой, и прочее.
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