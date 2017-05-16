Минюст создаст единую базу данных жителях страны

Министерство юстиции РФ разрабатывает единый реестр населения, объединяющий сведения обо всех россиянах.

По словам директора департамента правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста России Александры Дроновой, работа по созданию реестра ведется с начала года. В проекте задействованы Минюст, Министерство финансов и Федеральная налоговая служба.

В реестре к каждому конктретному россиянину будут "подстыковывать" различные связи о его статусах, связанных с актами гражданского состояния, с налоговой системой, с правоохранительной системой, и прочее.