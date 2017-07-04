«Мисс Планета-2017» получит 200 000 рублей на шоппинг

1 июля «Планета» запустила конкурс «Мисс Планета-2017», в рамках которого будут выбраны победительницы в пяти номинациях. Финал проекта состоится на празднике в честь Дня рождения ТРЦ «Планета» 26 августа.

ТРЦ «Планета» приглашает красавиц Новокузнецка принять участие в конкурсе «Мисс Планета»! Конкурс красоты в этом году стартовал 1 июля и пройдет в четыре этапа: регистрация участниц на сайте, интернет-голосование и выбор экспертного жюри, закрытый очный отбор и финал в День рождения торгового центра! Самая красивая девушка «Планеты» получит сертификат на шопинг в ТРЦ на 200 000 рублей, а остальные 4 призера – другие ценные подарки.

Для участия зарегистрируйтесь на сайте проекта до конца июля, заполнив анкету и загрузив свою фотографию. Попадите в число 40 полуфиналисток – 20 из них выберут интернет-пользователи в ходе голосования на сайте, а еще 20 определят члены жюри. Следующий шаг к заветной короне – отбор в ТРЦ «Планета», который пройдет с 7 по 13 августа, где участниц ждет закрытый кастинг. Всех финалисток ждут занятия по хореографии и дефиле. Итоги конкурса будут подведены на праздничном шоу 26 августа в День рождения «Планеты»!

К участию в проекте приглашаются все желающие жительницы Новокузнецка в возрасте от 18 до 35 лет. Регистрация на конкурс свободная. Дерзайте – и вы сможете стать одной из пяти титулованных красавиц, отмеченных «Планетой»! В этом году в рамках конкурса будут выбраны победительницы в следующих номинациях: «Мисс Планета-2017», «Вице Мисс Планета-2017» и «Мисс Стиль», «Мисс Интеллект и «Мисс Зрительских Симпатий».

С «Планетой» каждая сможет почувствовать себя настоящей королевой красоты: ждем заявок на сайте и желаем удачи всем конкурсанткам!