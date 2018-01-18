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Мистификация с юридическим лицом

В Отделение ПФР по Кемеровской области продолжают массово поступать обращения по пенсионным вопросам от имени граждан, оформленные коммерческими организациями, которые заведомо вводят кузбассовцев в заблуждение.

За немалую плату коммерсанты оказывают «юридическую» услугу по составлению обращений в Пенсионный фонд о необходимости пересмотреть начисление пенсии и пересчитать страховой (общий трудовой) и специальный стаж, включить в него период учебы, прохождения военной службы, ухода за детьми, а также отдельных периодов трудовой деятельности. Коммерсанты обещают клиенту при оформлении заявлений увеличение пенсии и берут за услугу суммы, значительно превышающие средний размер пенсии в Кузбассе.

При этом в составленных за немалую плату обращениях часто встречаются ошибки, порой даже личные данные заявителя указываются недостоверно, содержатся ссылки на законодательные акты, не относящиеся к существу вопроса, и содержание всего документа направлено не на разъяснение сути запроса, а на увеличение текстового объёма.

Нужно помнить, что граждане России имеют право свободно и добровольно обращаться в любой государственный орган, органы местного самоуправления и их должностным лицам лично, а также направлять письменные обращения. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.

При возникновении вопросов, относящихся к компетенции Пенсионного фонда России, рекомендуют обращаться в Управление ПФР по месту жительства, где специалисты Управлений ПФР ежедневно перепроверяют сотни пенсионных дел заявителей.

Требования к письменному обращению, которое рассматривается бесплатно, минимальные и не требуют специальной юридической подготовки: указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, почтовый адрес (электронный  адрес – при направлении обращения в электронном виде), по которому должен быть направлен ответ. Суть предложения, заявления или жалобы нужно изложить четко, при желании приложить документы, подтверждающие приведенные доводы.

При несогласии с решением Управления ПФР или с полученной консультацией, граждане имеют право беспрепятственно обращаться в вышестоящий орган лично или письменно. Адрес Отделения ПФР по Кемеровской области: 650040, г. Кемерово, проспект Советский, 74. (83842) 58-73-20 - телефон «горячей линии» Отделения. 

Оформить обращение можно также в электронном виде через сайт ПФР www.pfrf.ru. и мобильное приложение.

Общество
kuzbassnews.ru
18/01/2018
Общество
Новости Кузбасса

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