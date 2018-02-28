Мнение таштагольцев учтут при разработке дрожной карты

В Таштаголе специалисты «Кузбассдорфондпроекта» вместе с дорожниками начали работу по созданию нового проекта организации дорожного движения.
Они объедут все улицы, примыкания, осмотрят развязки и остановки общественного транспорта. Это делается для того, чтобы обеспечить наиболее безопасное движение транспорта и пешеходов, учесть все изменения, произошедшие в дорожной инфраструктуре за прошедший период.
В администрации города принимают обращения жителей, которые предлагают изменить расположение пешеходных переходов, сделать новые, привлекают внимание властей к зауженным или неудобным участкам.
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