Многодетная кемеровская семья из Росгвардии поделилась секретами счастливой жизни

В рамках празднования Дня семьи, любви и верности военнослужащий спецназа Росвгардии старший лейтенант Илья Щеглов вместе с супругой и детьми поделились секретами своего семейного счастья.
Илья служит в отряде спецназа стоматологом, пошел по стопам матери. Его отец Юрий Николаевич решил пустить энергию сына в нужное русло, отдав в секцию бокса. Спустя много лет офицер не забросил увлечение. Из боксёра «трансформировался» в бойца смешанных единоборств - ММА. Стал чемпионом Европы среди любителей 2013 года.
«Служба в спецназе Росгвардии обязательно связана с выездами на Северный Кавказ, - рассказал Илья. - Операции приходилось делать прямо в медицинской палатке. Зубная боль изматывает даже опытных бойцов».
В последний раз офицер провел на Северном Кавказе полгода. Его супруга как раз ждала ребенка. Он вернулся домой, а ровно через месяц родились двойняшки – девочка и мальчик. И супруги в тот день стали многодетной семьей. Илья признается, что супруга для него верный помощник, близкий товарищ и самая надежная опора. Они познакомились еще в юные годы, встретились в учебно-производственном центре. В десятом классе объявили себя парой и с тех пор не расставались.
«Катя с пониманием относится и к особенностям военной службы, и к моему занятию смешанными единоборствами. На все тяжелые ситуации, которые случаются в жизни, она отвечает решительно: «Прорвемся!» Я с каждым годом люблю свою жену всё больше и больше», - признался Илья Щеглов.
Супруги считают, что крепкий брак – это большая работа. И каждый человек должен прийти к решению, что для него главнее – увлечения, бурные молниеносные романы, жизнь для себя или семья, родные люди, самый обычный быт.
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