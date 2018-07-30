Многодетная семья Хрущевых стала победителем городского конкурса «Мама, папа, я - спортивная семья!»

Соревнования прошли на стадионе «Энергетик». Участниками стали шесть калтанских семей. Состав команды включал маму, папу и ребенка в возрасте от 7 до 10 лет. Семейные команды соревновались в беге, прыжках, собирали из букв слова, передавали мяч и играли в футбол. По итогам конкурсных испытаний победителем стала многодетная семья социального работника Центра социального обслуживания Калтанского городского округа Людмилы Хрущёвой. Подарком за победу стал кубок и сладкие призы.