Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Многодетная семья Хрущевых стала победителем городского конкурса «Мама, папа, я - спортивная семья!»

Соревнования прошли на стадионе «Энергетик». Участниками стали шесть калтанских семей. Состав команды включал маму, папу и ребенка в возрасте от 7 до 10 лет. Семейные команды соревновались в беге, прыжках, собирали из букв слова, передавали мяч и играли в футбол. По итогам конкурсных испытаний победителем стала многодетная семья социального работника Центра социального обслуживания Калтанского городского округа Людмилы Хрущёвой. Подарком за победу стал кубок и сладкие призы.

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
30/07/2018
Общество
Калтан
Loading...
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus