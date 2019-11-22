Многодетным матерям - досрочная пенсия

В преддверии Дня матери в России Отделение ПФР по Кемеровской области напоминает о том, что многодетные матери могут выйти на пенсию досрочно.

С 2015 года пенсия рассчитывается в коэффициентах. За время ухода за детьми мамам начисляются: за полный календарный год ухода за первым ребенком 1,8 коэффициента, за вторым – 3,6, а за третьим и четвертым ребенком – 5,4. Периоды ухода за детьми учитываются при определении права на пенсию и влияют на ее размер.

Многодетные матери могут уйти на пенсию раньше общеустановленного возраста. Женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до 8-летнего возраста, страховая пенсия по старости назначается в 50 лет. При этом страховой стаж должен составлять не менее 15 лет. В Кузбассе досрочную страховую пенсию получают 7295 мам. Из них 104 женщинам назначен такой вид пенсии в 2019 году.

Согласно новому закону "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" с 1 января 2019 г. мама троих детей может досрочно выйти на пенсию в 57 лет, а родившая четверых детей - в 56 лет.

Право на пенсию в 50 лет есть также у женщин, родивших двух и более детей, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера, либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях. В 50 лет на пенсию может выйти и мама инвалида с детства, воспитавшая ребенка до 8-летнего возраста. При этом необходимо не менее 15 лет стажа.

Мамы, находящиеся на пенсии, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии, если их дети не достигли 18 лет или учатся на дневном отделении в средних специальных или высших учебных заведениях до окончания ими обучения, но не более, чем по достижении ребенком 23 лет.