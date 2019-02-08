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Мобильная группа соцработников побывала в Итате

Специалисты отделения срочного соцобслуживания центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района посетили 20 граждан пожилого возраста. Цель выезда – консультирование по мерам социальной поддержки, корректировка банка данных и проведение инструктажа по пожарной безопасности в домах с печным отоплением.
Также была проведена информационно-разъяснительная работа с гражданами, имеющими группу инвалидности, о мероприятиях по реабилитации и абилитации, включенных в индивидуальную программу реабилитации, которые необходимы для ведения полноценной независимой жизни.
В рамках реализации программы «Путешествие на поезде «Память»», группа ветеранов совершила виртуальную экскурсию и посетила трехмерную панораму «Прорыв». Пожилые люди стали очевидцами событий на «Невском пятачке» в битве за Ленинград.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/02/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса
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