Мобильная группа соцработников побывала в Итате

Специалисты отделения срочного соцобслуживания центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района посетили 20 граждан пожилого возраста. Цель выезда – консультирование по мерам социальной поддержки, корректировка банка данных и проведение инструктажа по пожарной безопасности в домах с печным отоплением.

Также была проведена информационно-разъяснительная работа с гражданами, имеющими группу инвалидности, о мероприятиях по реабилитации и абилитации, включенных в индивидуальную программу реабилитации, которые необходимы для ведения полноценной независимой жизни.

В рамках реализации программы «Путешествие на поезде «Память»», группа ветеранов совершила виртуальную экскурсию и посетила трехмерную панораму «Прорыв». Пожилые люди стали очевидцами событий на «Невском пятачке» в битве за Ленинград.