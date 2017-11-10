Мобильный офис ПФР вновь едет на окраины

Мобильная клиентская служба Отделения ПФР по Кемеровской области побывала в поселке Осиновое плёсо Новокузнецкого района. На прием к специалистам пришли также жители соседнего села Усть-Нарык.

К концу рабочего дня 26 человек получили консультации специалиста, из них 13 смогли подать заявления на перерасчет пенсии с учетом нестраховых периодов и еще у троих были приняты документы в рамках заблаговременной работы по назначению пенсии.

- Наше общение с заявителями в отдаленных поселках не ограничивается только этим днем. Вернувшись в Управление, мы проводим тщательный анализ каждого случая. Если потребуются ещё какие-то документы – мы обязательно звоним заявителям и обговариваем все проблемные вопросы, - рассказывает руководитель клиентской службы в Новокузнецком районе Наталья Кошелева. По ее словам, благодаря поддержке местной администрации жители посёлка уже за 2 месяца знали о приезде работников ПФР и могли подготовить необходимые документы.

В ноябре мобильная клиентская служба посетит еще 4 сельские территории, но уже в других районах:

09.11.2017 - Щегловская сельская территория (Кемеровский район)

15.11.2017 - Куликовское сельское поселение, с. Колба (Тисульский район)

16.11.2017 - Береговая сельская территория (Кемеровский район)

22.11.2017 - Елыкаевская сельская территория (Кемеровский район).

«Мобильный офис» ориентирован прежде всего на жителей отдаленных сел и поселков Кузбасса. Во время визитов мобильной клиентской службы граждане получают возможность решить вопросы в пределах своего населенного пункта, не боясь, что нужно куда-то ехать или им может не хватить времени.