Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Мобильный офис ПФР вновь едет на окраины

Мобильная клиентская служба Отделения ПФР по Кемеровской области побывала в поселке Осиновое плёсо Новокузнецкого района. На прием к специалистам пришли также жители соседнего села Усть-Нарык.

К концу рабочего дня 26 человек получили консультации специалиста, из них 13 смогли подать заявления на перерасчет пенсии с учетом нестраховых периодов и еще у троих были приняты документы в рамках заблаговременной работы по назначению пенсии.

- Наше общение с заявителями в отдаленных поселках не ограничивается только этим днем. Вернувшись в Управление, мы проводим тщательный анализ каждого случая. Если потребуются ещё какие-то документы – мы обязательно звоним заявителям и обговариваем все проблемные вопросы, - рассказывает руководитель клиентской службы в Новокузнецком районе Наталья Кошелева. По ее словам, благодаря поддержке местной администрации жители посёлка уже за 2 месяца знали о приезде работников ПФР и могли подготовить необходимые документы.

В ноябре мобильная клиентская служба посетит еще 4 сельские территории, но уже в других районах:

09.11.2017 - Щегловская сельская территория (Кемеровский район)

15.11.2017 - Куликовское сельское поселение, с. Колба (Тисульский район)

16.11.2017 - Береговая сельская территория (Кемеровский район)

22.11.2017 - Елыкаевская сельская территория (Кемеровский район).

«Мобильный офис» ориентирован прежде всего на жителей отдаленных сел и поселков Кузбасса. Во время визитов мобильной клиентской службы граждане получают возможность решить вопросы в пределах своего населенного пункта, не боясь, что нужно куда-то ехать или им может не хватить времени.

Общество
kuzbassnews.ru
10/11/2017
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кузбассовец хотел защитить друга, но случайно пырнул его ножом
В результате оказалось, что ранения он нанес своему другу, которого хотел спасти от нападавших, —...
Учения по ликвидации последствий урагана прошли в Кузбассе
Накануне в Кузбассе прошли масштабные учения по ликвидации последствий массовых электроотключений...
Более 13 000 кузбассовцев обратились в больницы с признаками ОРВИ
За неделю на ОРВИ пожаловались 13 376 жителей Кузбасса. В то же время это на 7,2% меньше, чем на...
Сотрудник банка из Кемерова занимался наркоторговлей
Накануне в столице Кузбасса задержали 24-летнего сотрудника одного из банков.
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus