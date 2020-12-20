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Модельная библиотека для детей и юношества Мариинска отметила столетний юбилей

В регионе это старейшая детская библиотека. До 2009 года библиотеку в городе знали как просто детскую, затем она стала называться библиотекой для детей и юношества, а в 2016 году получила статус модельной.
1 ноября 1920 года, когда открылась первая детская библиотека на территории современного Кузбасса, ее фонд насчитывал 1860 экземпляров книг.
Сегодня фонд библиотеки составляет около 35 тысяч экземпляров документов, которыми пользуются юные читатели, их родители, руководители детского чтения – педагоги и воспитатели.
Сегодня нет, пожалуй, организации, в той или иной мере, не сотрудничающей с модельной библиотекой для детей и юношества.
Так складывались обстоятельства, что библиотеке за эти сто лет пришлось сменить несколько адресов, но где бы она не находилась, в ней всегда было многолюдно. Сегодня она расположена в самом центре города и является информационным и досуговым центром, центром проведения, местом для общения, где можно получить адресную помощь и любую информацию.
Сотрудники библиотеки – сплоченный, грамотный, профессиональный коллектив, имеющий большой творческий потенциал. Скоро отметит свой 30-летний стаж работы в детской библиотеке заведующая отделом обслуживания Ольга Зайцева, которая стала продолжателем библиотечной династии. Совсем юной девушкой ее взяла под свое крыло мама – Александра Николаевна Фатеева, будучи в то время заведующей библиотекой.
Еще один стажист библиотеки – Юлия Иванова, она трудится здесь 24 года. С 2003 года в должности детского библиографа. Скоро будет десять лет, как пришли работать в библиотеку Марина Грудева и Татьяна Недосеева и 15 лет библиотечного стажа у Веры Карновской.
В коллектив детской библиотеки в свое время влилась творческая молодежь – Татьяна Сердега, Ангелина Сидорова, Екатерина Логунова и Ольга Колпакова.
Восемь лет руководит этим замечательным коллективом Ирина Григорьевна Лавренова, библиотечный стаж у которой 37 лет.
Детский библиотекарь – профессия особенная. Он не посредник между ребенком и информацией, это друг и помощник, который всегда поддержит, подскажет, приветит.
Оставаться именно таким в профессии удавалось их предшественникам, стоявшим у истоков создания библиотеки сто лет назад, их продолжателям в течение многих десятилетий, думается, удается и сейчас.

Культура
Мариинск
kuzbassnews.ru
20/12/2020
Культура
Мариинск
Новости Кузбасса

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