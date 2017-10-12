Новости Кузбасса

Обзор литературы «Книга открывает мир» провели для старшеклассников школы № 30.

Вниманию ребят были представлены книги, недавно появившиеся в библиотеке. Молодые люди узнали о новых книгах Д. Моэма, Д. Бойна, открыли неизвестных для себя авторов в лице Х. Хоссейни, Э.Дорра, М. Зусака. Особенно их заинтересовали романы К. Уокера «Учебный роман» и Глории Му «Вернуться по следам», рассказывающие о проблемах и переживаниях таких же школьников, как и они.

Итогом обзора стало совместное составление шорт – листа: «горячей десятки» книг, рекомендованных самими старшеклассниками.