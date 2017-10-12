Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Модельная библиотека семейного чтения познакомила молодежь пос. Малиновка с современной литературой

Обзор литературы «Книга открывает мир» провели для старшеклассников школы № 30.

Вниманию ребят были представлены книги, недавно появившиеся в библиотеке. Молодые люди узнали о новых книгах Д. Моэма, Д. Бойна, открыли неизвестных для себя авторов в лице Х. Хоссейни, Э.Дорра, М. Зусака. Особенно их заинтересовали романы К. Уокера «Учебный роман» и Глории Му «Вернуться по следам», рассказывающие о проблемах и переживаниях таких же школьников, как и они.

Итогом обзора стало совместное составление шорт – листа: «горячей десятки» книг, рекомендованных самими старшеклассниками.

Культура
Калтан
kuzbassnews.ru
12/10/2017
Культура
Калтан
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кемеровские фонтаны готовят к зиме
На сегодняшний день уже законсервированы фонтаны у областной филармонии Кузбасса, в жилом районе...
В Кузбассе на дне реке обнаружили авиационную бомбу
Обнаруженным предметом оказалась авиационная бомба весом 50 килограммов. Специалисты обследовали...
Житель Кемерово притворился полицейским ради кражи мобильного телефона
Молодой человек из Кемерово притворился сотрудником полиции ради кражи дорого сотового телефона. К...
Кемеровчанин предложил продлить улицу Марковцева
Житель областной столицы предложил властям города продлить улицу Марковцева, расположенную в...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus