Новости Кузбасса

Модельная библиотека семейного чтения познакомила молодежь пос. Малиновка с современной литературой
Обзор литературы «Книга открывает мир» провели для старшеклассников школы № 30.
Вниманию ребят были представлены книги, недавно появившиеся в библиотеке. Молодые люди узнали о новых книгах Д. Моэма, Д. Бойна, открыли неизвестных для себя авторов в лице Х. Хоссейни, Э.Дорра, М. Зусака. Особенно их заинтересовали романы К. Уокера «Учебный роман» и Глории Му «Вернуться по следам», рассказывающие о проблемах и переживаниях таких же школьников, как и они.
Итогом обзора стало совместное составление шорт – листа: «горячей десятки» книг, рекомендованных самими старшеклассниками.
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