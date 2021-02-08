Модернизация фабрик «Южного Кузбасса» позволила в 2020 году увеличить объем обогащения угля

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») в 2020 году освоила более 240 млн рублей по программе обновления обогатительного оборудования.

Установка новой техники и значительные ремонты оборудования проходили на всех четырех обогатительных фабриках угольной компании, где перерабатывается добытый уголь. В итоге в 2020 году «Южному Кузбассу» удалось переработать 9,7 млн тонн угля, что на 12% превышает показатель 2019 года.

На ЦОФ «Кузбасская» ввели в эксплуатацию обезвоживающую центрифугу и турбовоздуходувку, 14 насосных агрегатов, заменили элеваторное колесо сепаратора и ротор осадительно-фильтрующей центрифуги.

Новые вакуум-насос, магнитный сепаратор и два барабана поставили на ЦОФ «Сибирь». Здесь также установили обезвоживающую центрифугу, два трансформатора, два колеса сепараторов, короб грохота и 27 насосных агрегатов.

На ГОФ «Томусинская» значительно обновили электросистему, установили обезвоживающую центрифугу, турбовоздуходувку, семь насосных агрегатов и два поточных влагомера.

Модернизация оборудования ОФ «Красногорская» позволила в 2020 году нарастить объемы переработки до 2 млн тонн – это на 45% больше к данным 2019-го. На фабрике перерабатывают востребованный на рынке антрацит, который добывают на разрезе «Красногорский». По целевой программе на эту фабрику «Южного Кузбасса» поступили восемь вибрационных и высокочастотных грохотов, две обезвоживающие центрифуги, магнитный сепаратор и два магнитных барабана, а также четыре гидроциклона, два элеваторных колеса сепараторов и 13 насосных агрегатов.

«В связи с пандемией сместились сроки поставок оборудования, соответственно, мы позже вводим его в эксплуатацию. В течение 1 квартала 2021 года ожидаем поставку оборудования и запасных частей по этой целевой программе еще на 93 млн рублей, в том числе вибрационного питателя для ОФ «Красногорская» и пяти обезвоживающих центрифуг для трех других фабрик. Модернизация производства, уверен, позволит нам и в дальнейшем выполнять планы по обогащению добытого угля и обеспечивать требования потребителей продукции по ее качеству и количеству», - говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.