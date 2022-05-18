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Модульный фельдшерско-акушерский пункт открылся в поселке Макаракский Тисульского округа

Современный ФАП построили на замену медпункта, который располагался в аварийном здании. Теперь 302 жителя поселка, в том числе 66 детей, будут получать квалифицированную помощь в комфортных условиях. Работы проведены по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Кузбасса» нацпроекта «Здравоохранение».  
 
Новый ФАП оснащен необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи: дефибриллятором, электрокардиографом, пульсоксиметром, портативными анализаторами для исследований уровня сахара крови, холестерина и гемоглобина. Кроме того, в распоряжении фельдшера есть носилки, спинальный щит с устройством для фиксации головы для транспортировки маломобильных пациентов, шины для мобилизации при травмах, кислородный ингалятор, одеяло с подогревом.  
 
Здание площадью более 86 кв. м приспособлено для приема маломобильных пациентов, для них установлен пандус с двухсторонним ограждением и поручнями, имеется кнопка вызова персонала. Смонтирована современная система навигации с использованием шрифта Брайля. Модульная конструкция ФАПа адаптирована для эксплуатации в условиях климата Сибири, для комфортного пребывания специалистов и пациентов есть система электроотопления и водоснабжения, канализация.  

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
18/05/2022
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