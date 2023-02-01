Моисей Яковлевич и Аделаида Тарасовна Минцис: 70 лет рядом!

1 февраля 2023 года новокузнечанин Моисей Яковлевич Минцис и его супруга Аделаида Тарасовна отпраздновали «Благодатную свадьбу» - 70 лет совместной жизни.

Их история похожа на любовный роман со счастливым концом. Несомненно, со счастливым – ведь они прожили вместе семь десятилетий. А началось все в 1951 году, когда два выпускника советских вузов приехали в Сталинск. Она – из Подмосковья, он – из Средней Азии. Она – выпускница Московского электромеханического института инженеров транспорта, он - Среднеазиатского политехнического института, из Ташкента.

- Мне хотелось изучать новое, это же так интересно! – рассказывает Аделаида Тарасовна. – Вот я и попросила комиссию по распределению назначить меня на работу в Сталинск.

А выпускника энергофака из Ташкента безо всяких просьб направили в Кузбасс, работать инженером-электриком на Сталинском алюминиевом заводе.

Каждый заселился в общежитие от своего предприятия, а через год молодые люди заехали в комнаты в квартирах в новом доме.

- Мы жили в одном доме и ни разу не увидели друг друга – так были заняты! – улыбается Моисей Яковлевич.

Встретились Ада и Миша в клубе молодых инженеров. В то время там кипели жаркие споры – как и что сделать, чтобы производство металла, энергии работало лучше и бесперебойно. После одной из лекций Моисей предложил проводить Аделаиду домой. И какое же было удивление молодых людей, когда оказалось, что живут они не только в одном доме, но даже в одном подъезде.

– Я на четвертом этаже жил, а она – на втором, – смеется Моисей Яковлевич.

Встречи молодых инженеров продолжились.

- Я поняла, что общаться с Моисеем Яковлевичем (Мишей) мне не просто интересно, он привлекал своей энергией, своими идеями и мечтами. Я тогда подумала – было бы хорошо общаться с ним чаще, - признается Аделаида Тарасовна. – Я же и подумать не могла, что это – мой будущий муж, с которым я проживу столько лет вместе!

1 февраля 1953-го они сыграли свадьбу. В квартире уже на тот момент общих друзей – Владимира и Маи Екимовых.

- Так как Владимир Никонович и Мая Александровна приехали на СтАЗ уже женатыми, им выделили не комнату, а целую квартиру. А свадьба – это же такое событие. Места требовалось много, а в ресторанах тогда не отмечали, все было по-домашнему, - вспоминает Моисей Яковлевич. – В ЗАГСе мы написали заявления и через несколько дней просто забрали свидетельство о браке.

А потом была работа, много интересной работы, которая заставляла погружаться в нее с головой, Моисея на заводе вскоре назначили начальником экспериментального цеха, и ему, энергетику, пришлось разбираться в тонкостях металлургии. Потом было рождение детей. И издательство книг. Были заграничные командировки и тихие семейные поездки к родным в Подмосковье. Были и радости, и горести .

В чем же секрет их семейной жизни, в чем формула любви:

- А нет ее, - улыбается Моисей Яковлевич. – Все дело в мудрости, терпении и удаче. Да, прожить вместе 70 лет – не каждому дано. Я пришел в ЗАГС с нашим свидетельством о браке, спросить – какая это свадьба будет? А девушки рассматривали его, передавали из рук в руки. И потом признались – такое встречается крайне редко!

Фото из семейного архива семьи Минцисов