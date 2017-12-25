Мокрый снег, дождь, гололед, усиление ветра ожидаются 26 декабря в Кузбассе

По данным Кемеровского Гидрометцентра, 26 декабря в большинстве районов области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололед, днем в отдельных районах порывы ветра до 22 м/с. Главное управление МЧС России по Кемеровской области и Госавтоинспекция Кузбасса рекомендуют жителям региона соблюдать правила безопасности.

Водителям при передвижении на автотранспорте рекомендуется избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию, особенно в условиях ухудшения видимости.

При движении учитывайте снижение сцепных свойств дорожного покрытия во время гололеда.

Пешеходам, необходимо переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, в темное время суток - использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.

При усилении ветра, находясь на улице, соблюдайте меры предосторожности.

Не пережидайте непогоду у деревьев и опор линий электропередач.

Обратите внимание на надежность крепления съемных и других конструкций, которые могут быть подхвачены порывами ветра.