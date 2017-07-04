Молодежь готова «зажигать»!

Молодые, активные, целеустремленные – они готовы «зажигать» новые звезды в энергетике и делиться своей энергией с будущими коллегами. Они хотят стать профессионалами и уже сегодня делают для этого все возможное. Торжественное открытие пятого сезона энергоотряда филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» для 46 студентов КузГТУ как первая ступень в большую профессию.

Торжественное мероприятие прошло на территории одного из подразделений предприятия, рядом с подстанцией «Мирная» 110/10 киловольт. Уже здесь и сейчас студенты Кемеровского государственного технического университета гордо демонстрируют свои творческие способности и желание побеждать. Многие ребята работают в энергоотрядах не первый год и каждый раз учатся чему-то новому, постигая азы сложной, но жизненной профессии.

«Любимая работа может вдохновлять на творчество и давать положительные эмоции, главное не упускать возможности учиться - уверен студент 4 курса КузГТУ Олег Скворцов. – Я уже второй год принимаю участие в этом проекте. Мой теоретический багаж знаний, который я получаю в университете, очень гармонично дополняется ежегодной практикой. Это отличная возможность зарекомендовать себя, как будущего специалиста. Очень хочу, чтобы в компании Кузбассэнерго-РЭС меня заметили. Именно здесь и планирую начать свою карьеру».

Рабочий день во время практики будущего дипломированного энергетика всегда проходит, «как по нотам», потому что Олег человек не только ответственный, но еще и творческий. Увлекается робототехникой, а в свободное время пишет и читает рэп.

«Энергоотряд – глаза горят

Мы готовы зажигать всех подряд» –

Динамичное исполнение молодого рэпера участники энергоотряда поддерживают бурными аплодисментами. Для многих ребят эти слова станут гимном их первых трудовых рекордов.

С напутственным словом к ребятам обратился заместитель директора - главный инженер Северо-Восточных электрических сетей Евгений Семенов: «Работа в энергетической компании отличается колоссальной ответственностью, требует сообразительности и уверенности в своих силах. Это не только романтика, но и готовность к трудностям. А тем, кто с успехом пройдет через огонь, воду и медные трубы, я с удовольствием скажу: Здравствуйте, коллеги!».

С ответным словом к организаторам обратился заведующий кафедрой электроснабжения горных и промышленных предприятий КузГТУ Сергей Захаров.

«Подобная практика для студентов – отличная возможность поближе познакомиться с производством, построить доказательную базу для своей научной деятельности и получить первую запись в своей трудовой книжке. Не удивительно, что каждый год энергоотряд пополняется новыми рекрутами энергетики».

Пока основной персонал занят подготовкой оборудования к предстоящему осенне-зимнему сезону, студенты берут на себя часть хозяйственных работ, учатся вести документацию. Практиканты оказывают помощь при выверке схем линий электропредачи, расчистке просек, противопожарной подготовке опор ЛЭП, нанесении постоянных знаков на опоры. Тех, кто имеет 2 группу по электробезопасности, электросетевики берут с собой на снятие показаний электросчетчиков, проведение разъяснительной работы с потребителями. Кроме того, со всеми студентами заключены трудовые договоры. А это значит, что помимо практических навыков ребята еще и зарплату получают. В итоге лучшие из личших станут сотрудниками энергосетевой компании и смогут на деле доказать то, чему научились.