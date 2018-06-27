Молодежь «Южного Кузбасса» - лучшая в патриотическом квесте

Сборная совета молодежи угольной компании «Южный Кузбасс» победила в патриотической квест-игре «Маневр».

В мероприятии, прошедшем 22 июня в междуреченском парке культуры и отдыха, участвовали семь команд. Им предстояло проявить силу, меткость и смекалку в десяти этапах, и после прохождения каждого получить ключевое слово – часть зашифрованной фразы.

Сначала «Южане» по нарисованной на полотнище ткани дорожке «прокатили» игрушечный танк. Затем специальным щупом обследовали территорию, обозначив «мины» и «растяжки», и прошли по очищенной тропке, не «подорвавшись». Также им удалось определить азимут местонахождения команды, проползти под натянутой через площадку проволоке с подвешенными на ней колокольчиками так, чтобы не раздалось ни звука. После ребята успешно произвели неполную разборку-сборку автомата, показали армейское мастерство, снайперски стреляя в тире из винтовок.

Продемонстрировать эрудицию «Южане» смогли в конкурсе на знание исторических личностей. Далее, разгадав ребус, они расшифровали название песни военных лет и исполнили ее под звуки гармони. Ловко справились и с одним из самых сложных заданий – за 15 минут правильно разложить фрагменты карты одного из сражений Великой Отечественной войны и назвать это историческое событие. Последним этапом стало оказание первой доврачебной помощи.

В финале, соединив «ключи», собранные всеми командами, участники квеста расшифровали фразу. Ею оказалось стихотворение поэта Петра Давыдова «Ну что мы знаем о войне». Завершился вечер зажжением свечи памяти на Мемориале Воинской славы.

«Совет молодежи нашей угольной компании – постоянный участник различных городских мероприятий. Наша молодежь патриотична, знает историю страны и родного края, помнит и чтит подвиг выстоявших в те годы, отдавших свои жизни за Победу», – отметил управляющий директор «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.