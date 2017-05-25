Молодежь «Южного Кузбасса» напомнила о правилах парковки

Представители совета молодежи угольной компании «Южный Кузбасс» приняли участие в акции «Зеленая зона». Молодые люди провели рейд и выявили нарушителей, которые паркуются на газонах и других неприспособленных для этого местах.

Акцию организовал междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию. Ее цель – привлечь к ответственности водителей, размещающих свой автотранспорт на газонах, тротуарах, территориях детских игровых комплексов и площадках без твердого покрытия.

Активисты совета молодежи «Южного Кузбасса» вместе со студентами Междуреченского горностроительного техникума провели рейд и обнаружили нарушителей. Их автомобили сфотографировали, а сами водители получили листовки-напоминания о том, для чего служат зеленые зоны во дворах, тротуары и детские площадки. В дальнейшем информация поступит в городской комитет по охране окружающей среды и природопользованию, и уже специалисты этой организации будут работать с владельцами транспортных средств и налагать штрафы.