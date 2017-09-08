Молодежь «Южного Кузбасса» посвятили в специалисты и рабочие

Около 60 молодых рабочих и специалистов компании «Южный Кузбасс», прошли традиционное профессиональное посвящение – «помазание углем».

Посвящение проходило в санатории-профилактории «Романтика». В мероприятии участвовали молодые специалисты и рабочие, пришедшие на работу в угольную компанию после окончания высших и средних профессиональных учебных заведений.

Сначала ребята представили себя и свою профессию, затем прошли ряд испытаний, в преодолении которых им активно помогали наставники. На одном из этапов командам нужно было спеть, сочинить стихотворение и создать из газетных вырезок коллаж, рассказывающий о работе шахтера, обогатителя или автомобилиста. На другом – преодолеть спортивную полосу препятствий, на следующем – ответить на серьезные вопросы об истории «Южного Кузбасса». Молодые люди показали, как пользоваться средствами индивидуальной защиты, продемонстрировали знание шахтерского сленга. Успешно пройдя все испытания, ребята получили шахтерские каски с символикой компании, сертификаты молодых специалистов и памятные подарки.

В завершении посвящения состоялось традиционное «помазание углем» – ветераны посвятили новичков в угольщики. Церемонию в этом году провели ветеран ЦОФ «Кузбасская» Галина Веселкина и электрослесарь подземный шахты «Сибиргинская» Юрий Литвиновский.

«Впервые посвящение в молодые рабочие и специалисты прошло в 2005 году, а организацией мероприятия в последние годы занимается Совет молодежи нашей компании. Уверен, многие из сегодняшних новичков станут его активистами», – отметил управляющий директор компании «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.