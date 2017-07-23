Молодежный квест в Тяжине

В Кузбассе подростки пытались похитить вагонетку В Ленинске-Кузнецке два подростка пытались украсть металлическую вагонетку. В течение дня они...

В Белове за ночь сгорели две машины Два автомобиля загорелись в ночь на воскресенье, 23 июля, в Белове. Как сообщили в ГУ МЧС по...

Михаил Анисин: «У меня не было проблем с режимом в Новокузнецке» Нападающий московского "Динамо" Михаил Анисин намерен приложить все силы, чтобы помочь...