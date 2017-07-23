Молодежный квест в Тяжине

В парке культуры и отдыха поселка Тяжинский прошел молодежный квест «Тайна жрецов Майя».
Участники игры решали головоломки и преодолевали препятствия в поисках артефактов. В конечном итоге им удалось предотвратить Апокалипсис, запустив Колесо Времен.
Организаторы игры, отметили, что для молодых людей квест – это возможность проявить смекалку, логическое мышление, продемонстрировать свои таланты и получить массу положительных впечатлений.
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