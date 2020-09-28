Молодые инженеры «Южного Кузбасса» победили на этапе международного инженерного чемпионата CASE-IN

Команда угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») стала победителем этапа чемпионата CASE-IN, проходившего в Сибирском федеральном округе.

Международный инженерный чемпионат по решению кейсов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов проходит с 2013 года. Команда «Южане» в лиге молодых специалистов CASE-IN выступала впервые и стала лучшей среди 11 команд отборочного этапа, опередив представителей энергетических, нефтедобывающих и других компаний.

Заданием для всех инженеров была разработка кейса «Корпоративное мышление и предпринимательское будущее: от поддержки замысла к устойчивому позиционированию на новых рынках». Сборная «Южного Кузбасса» технически обосновала и рассчитала экономическую эффективность создания цеха по углубленной переработке угля.

Иван Кравченко, Андрей Виснап, Олеся Гавриленко и Евгений Аксенов предложили перерабатывать полученный из угля синтез-газ. Инновационную технологию по преобразованию газа в твердые частицы углерода в 2019 году представили ученые университета Мельбурна (Австралия). Получаемые углеродные волокна востребованы в аэрокосмической отрасли, военной промышленности и строительстве. Второй продукт – метанол – может использоваться для дальнейшего производства лакокрасочных и медицинских изделий, а также в полиуретановой промышленности.

Молодые инженеры «Южного Кузбасса» рассчитали стоимость строительства цеха и внедрения систем цифровизации производства, себестоимость получаемой продукции и срок окупаемости проекта. Особое внимание уделили внедрению наилучших доступных технологий для повышения производительности труда и сохранения окружающей среды.

Презентация работы состоялась перед экспертной комиссией в режиме видеоконференции на прошлой неделе. В итоге проект сборной «Южного Кузбасса» был признан победителем Осеннего кубка лиги молодых специалистов международного чемпионата CASE-IN среди команд Сибирского федерального округа. Теперь угольщики готовятся к очным соревнованиям с командами-победителями других региональных этапов, которые состоятся в Москве в ближайшее время.

«Выход угля как базового компонента на новые рынки химических продуктов, углеродных и композитных материалов – это безусловно перспективное направление. Компетентное жюри оценило не только техническую проработку проекта «Южанами», но и точность их экономических расчетов. Уверен, на федеральном этапе чемпионата наши ребята тоже покажут себя с лучшей стороны», - говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.