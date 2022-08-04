МОЛОДЫЕ РАБОТНИКИ «ЮЖНОГО КУЗБАССА» ПРОШЛИ ЦЕРЕМОНИЮ ПОСВЯЩЕНИЯ И «ПОМАЗАНИЯ УГЛЕМ»

В угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») состоялось посвящение сотрудников в молодые специалисты и рабочие. На церемонию пригласили новых работников – выпускников высших и средне-профессиональных учебных заведений.

Молодые специалисты вошли в коллектив компании в этом году. Среди них – лаборант, геолог, специалист по экологической безопасности, электрослесарь подземный, горнорабочий подземный, машинист установок обогащения и брикетирования угля, помощник машиниста экскаватора, штукатур, инженер отдела автоматизированных систем диспетчеризации.

На территории санатория-профилактория «Романтика» парни и девушки разделились на команды и прошли шесть этапов квеста – импровизированную добычу и погрузку угля, творческий конкурс на создание корпоративного баннера, спортивную эстафету, скоростную сборку пазлов, интеллектуальные испытания.

На посвящение пригласили ветеранов угольной компании «Южный Кузбасс». Они пожелали молодым специалистам профессионального успеха, рассказали о личном опыте, нашли слова поддержки для каждого. Почетный гражданин Кемеровской области, ветеран шахты имени В.И. Ленина Николай Сухоруков, провел традиционную церемонию «помазания углем».

Молодые специалисты получили сертификаты и памятные подарки. Праздник закончился чаепитием.

«Новичкам очень важно с первых рабочих дней влиться в коллектив, почувствовать себя на своём месте, увидеть перспективы и все возможности профессионального развития в угольной компании. Церемония посвящения помогает молодым людям познакомиться поближе с коллегами, обрести среди них друзей, узнать о работе Совета молодежи», – говорит директор управления по работе с персоналом ПАО «Южный Кузбасс» Татьяна Бай.

Фото: пресс-служба "Южный Кузбасс"