Молодые специалисты «Кузбассэнерго – РЭС» рассказали юным кемеровчанам о правилах электробезопасности

1 июня в кемеровском парке «Антошка» прошёл спортивный праздник ко Дню защиты детей. Весёлые старты организовало «Радио «Дача», а филиал «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» стал одним из партнёров мероприятия и предоставил раскраски для участников конкурсов.

Совет молодых специалистов «Кузбассэнерго – РЭС» провёл акцию по электробезопасности. Уже традиционно всё внимание ребят «захватил» очаровательный робот Электрёнок. В ростовую куклу перевоплотился ведущий инженер производственно-технической службы Производственного отделения Северо-Восточные электрические сети Максим Дёмин.

Что делать, если увидели оборванный провод? Почему нельзя играть вблизи подстанции и уж тем более проникать внутрь? Можно ли запускать воздушного змея или рыбачить под линиями электропередачи? Ответы на эти на эти и другие вопросы узнали маленькие кемеровчане, разгадывая загадки и принимая участие в веселой викторине. На память они получили флажки с комиксом про безопасное поведение вблизи трансформаторных подстанций, а также фото с Электрёнком, чтобы поделиться им с друзьями в соцсетях.

– День защиты детей – ещё один хороший повод в очередной раз напомнить ребятишкам и их родителям о том, как важно соблюдать правила электробезопасности. Мы стараемся простыми словами объяснить, чем опасен электрический ток и как от него уберечься, – говорит председатель Совета молодых специалистов филиала «Кузбассэнерго – РЭС» Максим Дёмин.

Напомним, в Кузбасском филиале «Россети Сибирь» действует программа по профилактике детского травматизма. В течение всего года энергетики проводят различные уроки и акции по электробезопасности.