Молодые специалисты «Южного Кузбасса» участвовали в квесте «Шахтерская победа»

Члены Совета молодежи угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») приняли участие в квест-игре, посвященной Дню шахтера. Среди восьми городских сборных «Южане» стали единственными представителями угольной отрасли.

Команду «Южного Кузбасса» представили пятеро членов Совета молодежи компании: Наталья Веревкина, Павел Епифанцев, Дмитрий Грибов, Олеся Перова и Мария Вакаева."

Квест-игра состоялась на территории городского парка. Перед стартом участники получили маршрутные листы и карту местности.

Десять этапов «Шахтерской победы» включали в себя задания, связанные с историей города и угледобычей. Командам понадобились логика, смекалка, эрудиция и сплоченность для успешного финиша. Участники угадывали горняцкие орудия труда в «черном ящике», заполняли тематический кроссворд, на время упаковывали «забутовки» и одевались в шахтерскую робу, из подручных материалов собирали модель подъемного механизма, по образцам определяли виды и марки угля. А также мастерили поздравительную открытку ко Дню шахтера, играли в «Башню» и опознавали местность по фотографии.

Победила дружба – каждая команда-участница получила памятные сувениры с символикой праздника, почётные грамоты и сертификаты в кафе.

«Южане» отлично показали себя в квесте, так как тема им близка – молодые специалисты сталкиваются с угольной тематикой каждый рабочий день. Работники компании принимают активное участие в разнообразных мероприятиях – корпоративных, городских, региональных. Такой отдых сближает, учит работать в команде, добавляет положительных впечатлений», – говорит директор управления по работе с персоналом ПАО «Южный Кузбасс» Татьяна Бай.

Фото: "Южный Кузбасс"