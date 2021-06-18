Молодые специалисты "Южного Кузбасса" в числе лучших на городской спартакиаде

В молодежной спартакиаде участвовали 7 команд – сборные учебных заведений и различных городских организаций. Каждая состояла из 12 человек в возрасте от 18 до 35 лет.

Дартс, командные прыжки в длину с места, круговая эстафета, игра бочче, масс-рестлинг, баскетбольная эстафета, перетягивание автотранспорта – в этих видах спортивной программы пришлось побороться молодым спортсменам.

В командной эстафете работники угольной компании оказались лучшими, преодолев километр за 3 минуты 45 секунд.

Не было равных команде «Южного Кузбасса» и в баскетбольном турнире.

В прыжках в длину сборная угольной компании показала второй результат. В масс-рестлинге – третий.

Самое зрелищное и захватывающее состязание спартакиады – перетягивание автотранспорта. 50 метров за 14,03 секунды – таков результат команды «Южного Кузбасса».

По итогам соревнований сборная компании завоевала второе место, уступив победителю лишь два очка.