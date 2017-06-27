Молодым – на будущее

ОПФР по Кемеровской области поздравляет девушек и юношей с Днем молодежи! Именно они являются опорой и надеждой страны, определяют ее будущее. От молодого поколения зависит, какой будет российская пенсионная система.

Многие юноши и девушки начинают свой трудовой путь, будучи еще школьниками и студентами, совершенно не догадываясь, что делают первые шаги к пенсии. Главное — не ошибиться в выборе и помнить, что основа пенсии гражданина — страховые взносы, которые ежемесячно работодатель уплачивает за него в течение всей трудовой жизни. Для их учета ПФР открывает каждому гражданину индивидуальный лицевой счет с постоянным страховым номером (СНИЛС). Поэтому при устройстве на работу обязательно нужно иметь СНИЛС — свидетельство обязательного пенсионного страхования. Всего обладателями СНИЛС в Кемеровской области являются более 520 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет.

Выбирая работу, нужно помнить, что только с «белой» зарплаты работодателем отчисляются страховые взносы. Чем больше официальная зарплата, тем больше пенсия. Молодые люди, которые с 1 января 2015 года впервые вступили в трудовые отношения, в течение первых пяти лет имеют право сделать выбор: либо отказаться от формирования накопительной пенсии и все уплаченные работодателем страховые взносы направить в пользу страховой пенсии, то есть на баллы, или продолжать формировать накопительную пенсию, и, следовательно, уменьшить взносы на страховую пенсию. Если по истечении пятилетнего периода с момента первого начисления страховых взносов, названные лица не достигли возраста 23 лет, период принятия решения о выборе варианта пенсионного обеспечения продлевается до 31 декабря года, в котором лицо достигает возраста 23 лет.

Поддержкой семей, в которых с 1 января 2007 года по 31 декабря 2018 года включительно родился или родится второй или последующий ребенок, является материнский (семейный) капитал. На сегодняшний день размер материнского капитала составляет 453 026 рублей. Направить средства можно на улучшение жилищных условий семьи владельца сертификата, на образование детей, на увеличение будущей пенсии мамы, на компенсацию затрат по приобретению товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов. В Кемеровской области на сегодняшний день число получателей сертификата составило 164, 283 тысячи человек.