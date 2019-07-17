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Мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории Кемеровской области

В целях недопущения распространения карантинных объектов (вредных организмов) и их развития на территории Кемеровской области в соответствии с федеральным законом «О карантине растений» от 21.07.2014 г. № 206-ФЗ в летний период государственными инспекторами отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора и по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области проводятся карантинные фитосанитарные обследования территорий лесного фонда лесничеств Кемеровской области.

Фитосанитарный мониторинг - это система наблюдений и контроля распространения, плотности, интенсивности развития и вредоносности вредных организмов.

Главная цель фитосанитарного мониторинга - получить необходимую информацию для составления прогнозов и развития вредных организмов и принятия решения по проведению защитных мероприятий.

Карантинными вредителями лесов Кемеровской области являются: сибирский шелкопряд (Dendrolimussibiricus.Т.), азиатский подвид непарного шелкопряда(Lymantriadisparasiaticavnukovskij), черный сосновый усач (Monochamusgalloprovincialis (Olivier), черный крапчатый усач (Monochamusimpulviatus), черный блестящий усач (Monochamus nitens B.), черный бархатно-пятнистый усач (Monochamus saltuarius Gebler), большой черный еловый усач (Monochamus urussovii (Fischer), малый черный еловый усач (Monochamus sutor L.), большой еловый лубоед (Dendroctonus micans (Kugelann), уссурийский полиграф (Polygraphus proximus Blandford).

Федеральной службой совместно с Департаментом лесного комплекса разработан план взаимодействия по мониторингу и обследований лесов Кемеровской области для принятия необходимых мер во избежания возникновения фитосанитарной угрозы.

Общество
kuzbassnews.ru
17/07/2019
Общество
Новости Кузбасса

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