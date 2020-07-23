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Мониторинг карантинных вредителей лесных насаждений Кузбасса

В настоящее время инспекторы отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу устанавливают ловушки с целью выявления возможных очагов опасных карантинных вредителей лесных насаждений Кузбасса. В этом сезоне запланировано установить и исследовать более 400 ловушек на усачей рода Monochamus, сибирского и непарного шелкопряда, 10 % ловушек уже собрано и направлено для проведения фитосанитарной экспертизы в ФГБУ «Кемеровская МВЛ».

В полном объеме, ловушки на территории лесных массивов Кемеровской области, будут установлены и сняты в течение июля. Ловушки с «ароматным» диспенсером уже размещены в лесничествах Промышленновского, Крапивинского и Яйского районов области для выявления непарного и сибирского шелкопряда, а также различного рода усачей. Кроме того проводиться визуальный осмотр лесных насаждений с целью обнаружения повреждений леса карантинными вредителями.

По завершении всего цикла мероприятий по обследованию леса все ловушки будут изучены в лабораторных условиях. В случае обнаружения насекомых-вредителей будут проводиться специальные карантинные мероприятия, направленные на локализацию и уничтожение выявленных очагов.

 

Общество
kuzbassnews.ru
23/07/2020
Общество

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