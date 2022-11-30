Мониторинг компонента «Веста»

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу на постоянной основе осуществляется мониторинг использования компонента «Веста» в системе ФГИС «ВетИС» ветеринарными лабораториями, подведомственными управлению ветеринарии Кузбасса, на предмет внесения сведений об исследуемых образцах.

Так, по итогам 10 месяцев текущего года в результате анализа Управлением выявлено 17706 нарушений.

Наиболее частыми нарушениями являются:

- в 144 протоколах не указан номер акта отбора проб;

- в 342 протоколах не указана дата акта отбора проб;

- в 451 протоколе отсутствует информация о дате отбора пробы;

- в 4204 протоколах отсутствует основание отбора;

- в 406 протоколах не указана дата выработки отобранной продукции;

- в 1962 протоколах отсутствует наименование производителя пищевой продукции, в том числе ИНН юридического лица или индивидуального предпринимателя.

С целью недопущения подобных нарушений и принятия мер реагирования данная информация направлена Управлением в адрес госветслужбы Кузбасса.

В настоящее время продолжается работа по мониторингу использования компонента «Веста» ветеринарными лабораториями, подведомственными органу управлению ветеринарии Кузбасса.