Мониторинг системы «Меркурий» показал, что доставка каждой девятой партии продукции не подтверждена в месте назначения

В январе 2021 года специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия Тыва и Кемеровской области – Кузбассу ходе мониторинга работы хозяйствующих субъектов в ФГИС «Меркурий» на подконтрольной территории выявлено более 774,5 тыс. электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД), оформленных на сырье или продукцию животного происхождения, находящихся в статусе «не погашен». Операция «гашение ВСД» является обязательной и подтверждает факты поступления продукции в место назначения (в адрес предприятия-получателя), осуществления приёмки товара и постановки партии на учёт.

Так, количество непогашенных документов в Республике Хакасия составило 166,6 тыс., в Республике Тыва – 23,3 тыс. и в Кузбассе – 584,6 тыс. эВСД.

Управлением в адрес уполномоченных лиц хозяйствующих субъектов, нарушивших требования ветеринарного законодательства, направлено 139 предупреждений о необходимости принятия мер для устранения нарушений в установленный срок, в том числе на территории Хакасии – 97, Тывы – 13 и Кемеровской области – 29 предупреждений. В случаях игнорирования такого предупреждения в отношении виновного лица возбуждались административные материалы по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ: по состоянию на 1 февраля было составлено 12 протоколов об административных правонарушениях.

Всего в настоящий момент в системе «Цербер» числится 82,6 тыс. подтверждённых производственных площадок, в том числе на территории Республики Хакасия – 17,6, Республики Тыва – 17,9 и Кузбасса – 47 тыс. площадок, на которых фактически осуществляется оборот продукции животного происхождения.

За истекший период уполномоченными лицами в ФГИС «Меркурий» сгенерировано более 7 млн электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД), из которых 86,2% были оформлены субъектами бизнеса Кемеровской области, 12,2% в Хакасии и 1,6% – в Тыве.

Таким образом, из общего числа оформленных эВСД в среднем 11% документов получателями не погашены, что нарушает принцип прослеживаемости продукции животноводства для контроля её безопасности.

Наиболее частыми причинами нарушения требований является отсутствие чёткого понимания целей функции «гашение ВСД», а также невнимательность уполномоченных лиц при работе с ВСД.

Кроме того, проблемы могут возникать в следующих ситуациях:

1. Лицо, уполномоченное на работу в ФГИС «Меркурий», не обращалось за получением логина и пароля для входа в личный кабинет после регистрации хозяйствующего субъекта (ХС) в информационной системе. То есть регистрация фактически не была завершена.

2. Хозяйствующий субъект не уведомил Управление Россельхознадзора о прекращении своей деятельности, в результате чего производственная площадка продолжает числиться в электронной системе в статусе «подтвержденная», а наличие своевременно не погашенных ВСД признаётся нарушением требований законодательства.

3. «Задвоенный» хозяйствующий субъект – ситуация, когда один и тот же человек зарегистрировался в системе и как физическое лицо, и как индивидуальный предприниматель. В последующем, заходя в один из личных кабинетов, пользователь не видит электронные документы, поступающие в его адрес под другой учётной записью.

Управление напоминает уполномоченным лицам предприятий и предпринимателям, что гашение эВСД осуществляется в течение 24 часов с момента доставки и получения подконтрольного товара в месте назначения уполномоченным лицом организации.*

Обращаем внимание, что в случае выявления мониторинговой группой непогашенных эВСД в адрес зарегистрированного пользователя системы «Меркурий» будет направлено предупреждение посредством электронного компонента «ВетИС.Паспорт». В случае непредставления информации о причинах негашения, а также непринятия мер по гашению входящих эВСД на продукцию в течение трёх дней Управлением будет решаться вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

По вопросам, касающимся работы с ФГИС «Меркурий» представители бизнеса, а также аттестованные ветеринарные специалисты могут обращаться в Управление Россельхознадзора. Консультации осуществляются по телефонам:

г. Кемерово, (3842)34-99-07.

* п.п. 52, 53 Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, утвержденного приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589