Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Моряк дальнего плавания» похитил у женщины около 800 000 рублей

56-летняя жительница Междуреченска познакомилась по интернету с мужчиной, который представился моряком дальнего плавания. После полутора месяцев общения аферист обратился к жительнице Междуреченска за «помощью».

Он рассказал, будто хочет приобрести автомобиль, но не успевает рассчитаться с продавцом, так как срочно уходит в длительное плавание. «Моряк» попросил женщину перевести деньги, которые он якобы положит на ее счет, владельцу машины. Доверяя собеседнику, женщина сообщила ему реквизиты своей банковской карты, в том числе пароль для входа в личный кабинет. Сразу после этого горожанка получила уведомление о списании с ее счета около 800 000 рублей. Она попыталась связаться со своим интернет-знакомым, но его телефон оказался выключен. Осознав, что стала жертвой злоумышленника, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.       

В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого. Уже известно, что деньги он похитил, воспользовавшись данными, которые ему предоставила заявительница. По данному факту следователем отдела МВД России по г. Междуреченску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 6 лет лишения свободы.

 

 

Фото из открытых источников.

Происшествия
Топ
Междуреченск
kuzbassnews.ru
06/03/2019
Происшествия
Топ
Междуреченск
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемерове продавали опасное спортивное питание
В рамках проверки специалисты выявили факты продажи спортивного питания иностранного производство,...
Судьбу сразу семи фигурантов дела «Зимней вишни» решат в Кемерове
В течение двух дней – 6 и 7 марта – в Кемерове решат дальнейшую судьбу сразу семи фигурантов...
В Кемерове ночью загорелись две иномарки
В ночь на 5 марта во дворе дома по улице Сибиряков-Гвардейцев загорелись два автомобиля. В МЧС...
В Кемеровском районе застрелили собак
Только что в редакцию "Вестей" позвонили возмущенные зрители, в поселке Новостройка...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus