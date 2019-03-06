«Моряк дальнего плавания» похитил у женщины около 800 000 рублей

56-летняя жительница Междуреченска познакомилась по интернету с мужчиной, который представился моряком дальнего плавания. После полутора месяцев общения аферист обратился к жительнице Междуреченска за «помощью».

Он рассказал, будто хочет приобрести автомобиль, но не успевает рассчитаться с продавцом, так как срочно уходит в длительное плавание. «Моряк» попросил женщину перевести деньги, которые он якобы положит на ее счет, владельцу машины. Доверяя собеседнику, женщина сообщила ему реквизиты своей банковской карты, в том числе пароль для входа в личный кабинет. Сразу после этого горожанка получила уведомление о списании с ее счета около 800 000 рублей. Она попыталась связаться со своим интернет-знакомым, но его телефон оказался выключен. Осознав, что стала жертвой злоумышленника, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.



В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого. Уже известно, что деньги он похитил, воспользовавшись данными, которые ему предоставила заявительница. По данному факту следователем отдела МВД России по г. Междуреченску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 6 лет лишения свободы.

Фото из открытых источников.