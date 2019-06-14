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Мощный трансформатор задаст новый ритм «кардиограмме сердца» подстанции «Сидоровская»

Специалисты компании «Россети Сибирь» в Кузбассе приступили к активной фазе работ по замене силового трансформатора на подстанции 110 киловольт (кВ) «Сидоровская» в Новокузнецком районе.

В энергетике замена старого трансформатора на новый равнозначна операции по пересадке сердца. Чтобы поддерживать жизнеобеспечение промышленных потребителей и важных социальных объектов, бригада специалистов переместила старый действующий трансформатор на новое место и создала временную резервную схему электроснабжения. Работы были выполнены в максимально короткие сроки, в период майских праздников, время, когда горняки шахты «Полосухинская» не спускались в забой.

На данный момент подстанция «Сидоровская» выдает полный объем необходимой мощности и поэтапно готовится к запуску «нового сердца» . Несмотря на кропотливость процесса, работа на энергообъекте с каждым днём набирает обороты.

На бетонном пьедестале уже красуется новый 55-тонный силовой трансформатор мощностью 25000 МВА, что в разы больше предыдущего. Сейчас задача энергетиков – буквально по деталям собрать «сердце подстанции», установив на корпусе трансформатора радиаторы охлаждения, высоковольтные вводы, долить масло  и провести финишные испытания. Основные работы энергетики планируют завершить уже на следующей неделе.

«Новая модель отличается от старой повышенной динамической стойкостью, уровнем собственных потерь и, конечно, своей мощностью, - поясняет заметитель начальника департамента капитального строительства кузбасского филиала «Россети Сибирь» Александр Уфимцев. - Необходимость в замене главного элемента подстанции вызвана его высоким моральным и физическим износом. Своевременная замена силового оборудования позволит нам  повысить качество и надежность электроснабжения потребителей восьми населенных пунков Новокузнецкого района и основных промышленых предприятий-потребителей первой категории шахты «Полосухинская» и свинокомплекса «Чистогорский».    

Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
14/06/2019
Экономика
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Новости Кузбасса

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