Мощный трансформатор задаст новый ритм «кардиограмме сердца» подстанции «Сидоровская»

Специалисты компании «Россети Сибирь» в Кузбассе приступили к активной фазе работ по замене силового трансформатора на подстанции 110 киловольт (кВ) «Сидоровская» в Новокузнецком районе.

В энергетике замена старого трансформатора на новый равнозначна операции по пересадке сердца. Чтобы поддерживать жизнеобеспечение промышленных потребителей и важных социальных объектов, бригада специалистов переместила старый действующий трансформатор на новое место и создала временную резервную схему электроснабжения. Работы были выполнены в максимально короткие сроки, в период майских праздников, время, когда горняки шахты «Полосухинская» не спускались в забой.

На данный момент подстанция «Сидоровская» выдает полный объем необходимой мощности и поэтапно готовится к запуску «нового сердца» . Несмотря на кропотливость процесса, работа на энергообъекте с каждым днём набирает обороты.

На бетонном пьедестале уже красуется новый 55-тонный силовой трансформатор мощностью 25000 МВА, что в разы больше предыдущего. Сейчас задача энергетиков – буквально по деталям собрать «сердце подстанции», установив на корпусе трансформатора радиаторы охлаждения, высоковольтные вводы, долить масло и провести финишные испытания. Основные работы энергетики планируют завершить уже на следующей неделе.

«Новая модель отличается от старой повышенной динамической стойкостью, уровнем собственных потерь и, конечно, своей мощностью, - поясняет заметитель начальника департамента капитального строительства кузбасского филиала «Россети Сибирь» Александр Уфимцев. - Необходимость в замене главного элемента подстанции вызвана его высоким моральным и физическим износом. Своевременная замена силового оборудования позволит нам повысить качество и надежность электроснабжения потребителей восьми населенных пунков Новокузнецкого района и основных промышленых предприятий-потребителей первой категории шахты «Полосухинская» и свинокомплекса «Чистогорский».