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Мошенник обманул туристку из Иркутска, обещая сдать ей квартиру в горнолыжном Шерегеше

В дежурную часть полиции Таштагольского района обратилась туристка из Иркутска, у которой неизвестный мужчина похитил 4000 рублей, взяв предоплату за аренду чужой квартиры.

Женщина приехала в Шерегеш отдохнуть и покататься на сноуборде, заранее позаботившись о проживании на курорте: в интернете нашла объявление об аренде квартиры в поселке и позвонила по указанному телефону.

Мужчина рассказал ей об условиях проживания и сообщил, что необходимо внести предоплату за бронирование. Туристка перечислила на указанный ей счет 4000 рублей, после чего получила точный адрес жилплощади. Однако приехав в Шерегеш, она обнаружила, что указанная ей квартира не сдается в аренду, а до автора объявления дозвониться не смогла.

Полиция установила, что номер телефона незнакомца зарегистрирован в Тюменской области, а банковский счет, на который потерпевшая перечислила деньги, открыт в Москве.

Общество
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kuzbassnews.ru
28/12/2017
Общество
Топ
Таштагол
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