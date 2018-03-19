Мошенники похитили у пенсионерки более 138 000 рублей

87-летняя новокузнечанка стала жертвой телефонных мошенников. Сумма причиненного ущерба составила 138 000 рублей.
Пенчионерке позвонил неизвестный и пообещал компенсацию за некачественные БАДы. Действовал он по известной полиции схеме. Но старушка, одалживая денег у соседки, не прислушалась к ее словам, что именно так работают мошенники.
В результате женщина лишилась всех средств. Уже установлено, что деньги были обналичены в одном из банков Москвы.
19/03/2018
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