Мошенники похитили у пенсионерки более 138 000 рублей

87-летняя новокузнечанка стала жертвой телефонных мошенников. Сумма причиненного ущерба составила 138 000 рублей.

Пенчионерке позвонил неизвестный и пообещал компенсацию за некачественные БАДы. Действовал он по известной полиции схеме. Но старушка, одалживая денег у соседки, не прислушалась к ее словам, что именно так работают мошенники.

В результате женщина лишилась всех средств. Уже установлено, что деньги были обналичены в одном из банков Москвы.