Всероссийский социальный проект «Здоровое питание от А до Я» проводит работу с педагогами, родителями и школьниками.

С приходом школы жизнь ребенка кардинально меняется: 30 часов в неделю на уроках, домашние задания, дополнительные кружки и секции. Привычные детские активные игры сменяются на учебники и тетради. А свободное время ребенок проводит за компьютером или играя в телефоне. Современный мир постепенно готовит ребенка к своим реалиям: гиподинамия, легкая доступность высококалорийных продуктов, нарастание процессов автоматизации.

Может ли школа помочь родителям привить ребенку ЗОЖ?

Обучить ребенка адекватному пищевому поведению и основам ЗОЖ через новые образовательные технологии – вот задача, которую поставила перед собой команда всероссийского образовательного социального проекта «Здоровое питание от А до Я». Проект представляет собой бесплатный интерактивный курс по правильному питанию для школьников младших классов и педагогов. Отдельная программа есть и для родителей. Курс реализован в формате смешанного обучения с применением модели ротации станций на IT-платформе «Core». В рамках проекта учителям предлагается набор материалов для проведения занятий, включающий в себя планы уроков, интерактивную часть, рабочие листы и методические рекомендации для учителей и родителей.

Что еще отличает проект «Здоровое питание от А до Я» от тысяч аналогичных историй, посвященных ЗОЖ?

Он встраивается в рабочую программу, основанную на любой из 5 ведущих линеек учебников курса «Окружающий мир», и соответствует примерной рабочей программе по ФГОС. Уроки курса могут быть использованы не только в рамках предмета «Окружающий мир», но и во внеурочной деятельности. Каждый педагог, принимающий решение об использовании курса проходит подготовку по пользованию платформой и получает доступ к курсу повышения квалификации.

Почему именно цифровые технологии?

Компьютер, смартфон и планшет – это реальность современных школьников. Детям гораздо привычнее и интереснее учиться с использованием гаджетов в рамках обучения. Применение цифровых технологий и активных форм обучения в образовательном процессе позволяет повысить интерес ребенка к учебе и его вовлеченность, повысить образовательные результаты. Именно поэтому проект реализуется на онлайн-платформе Core. Core – уникальный бесплатный инструмент для создания обучающих материалов и проверки знаний учащихся для педагогов. Возможности платформы позволяют любому преподавателю создать или использовать готовые разработанные уроки под свои запросы и в один клик поделиться разработанными материалами с коллегами, что позволяет говорить о возможности горизонтального распространения контента среди педагогов. Каждый педагог в режиме реального времени видит результаты выполнения упражнений учениками. Это ускоряет обратную связь со слушателями, формирует цифровой след прохождения для последующей проработки полученной образовательной BIG DATA.

Проект «Здоровое питание от А до Я» поможет через школы и учителей повысить осведомленность детей и родителей о здоровом питании, научит их делать осознанный выбор в пользу здоровых продуктов и понимать последствия употребления снэков и фастфуда. В рамках проекта детям и родителям объясняют, почему важно осознанно подходить к формированию семейного рациона, какие последствия для организма несут быстрые калории, почему важно отдавать предпочтения полезным продуктам, таким как фрукты, овощи, нежирное мясо, молочные и кисломолочные продукты.

При поддержке компании Danone в России, Фондом Луи Бондюэля, Агентства стратегических инициатив и Роскачества, команда Core уже запуcтила проект в 27 регионах России. К концу 2019 года в проекте примут участие не менее 25 000 детей. Планируется, что к 2022 году проект будет запущен в 85 регионах России и на территории СНГ. Любая школа может бесплатно присоединиться к программе, подав заявку на участие на zdorovoe.menu