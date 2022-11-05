В Кузбассе суд заключил под стражу женщину, обвиняемую в убийстве сожителя

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, 3 ноября 2022 года в суд обратился следователь следственного отдела по городу Мариинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 33-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве сожителя.

Органами предварительного расследования установлено, что в последний день октября 2022 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений к своему сожителю, нанесла ему один удар ножом в область грудной клетки, в результате чего наступила его смерть. После предъявления женщине обвинения следователь обратился в суд, ходатайствуя об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

По мнению следствия, избрание обвиняемой иной меры пресечения невозможно по обстоятельствам, изложенным в ходатайстве, и подтверждёнными материалами уголовного дела.

В судебном заседании следователь поддержал заявленное ходатайство. Прокурор также посчитал ходатайство обоснованным и подлежащим удовлетворению, а потерпевший (близкий родственник погибшего) настаивал на заключении под стражу обвиняемой.

Против избрания такой меры пресечения возражала сторона защиты. Так, обвиняемая указала, что вообще непричастна к смерти своего сожителя, и скрываться от следствия и суда не намерена. При этом адвокат обвиняемой просила избрать более мягкую меру пресечения, поскольку обвиняемая не намерена препятствовать производству по уголовному делу и скрываться, а также имеет прочные социальные связи и инвалидность.

Выслушав всех участников уголовного судопроизводства и изучив представленные материалы, суд посчитал заявленное ходатайство подлежащим удовлетворению.

Судом установлено, что женщина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет. Обвиняемая ранее не судима, но ведёт асоциальный образ жизни, злоупотребляя спиртными напитками и проявляя признаки агрессии. Судом установлены и иные обстоятельства, характеризующие личность обвиняемой с отрицательной стороны.

Наряду с этим допрошенная следствием одна из свидетелей показала, что в день убийства вечером вышла из дома и увидела обвиняемую, которая попросила мобильный телефон, сказав, что убила своего сожителя и нужно позвонить в полицию. А другая свидетель – мать обвиняемой – поясняла, что дочь вечером пришла к ней домой и сообщила, что убила сожителя. При этом задавала вопросы «Что мне делать?» и «Может, мне убежать?».

При таких обстоятельствах суд посчитал необходимым избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца: до 1 января 2023 года.

Следует отметить, что у сторон есть право на обжалование постановления в вышестоящую судебную инстанцию в течение трёх суток со дня его вынесения.

Напомним, что в соответствии с частью 1 статьи 49 Конституции Российской Федерации каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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