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МРСК Сибири предупредили прекратить недобросовестную конкуренцию

3 июля Кемеровское УФАС России направило предупреждение в адрес ПАО «МРСК-Сибири». Компания рассылала ложные сведения о своем конкуренте.

Ранее в управление обратилось ООО «ОЭСК». Оно заявило, что  сетевая компания разослала контрагентам письма, которые содержали ложные сведения о периодическом неисполнении обязанностей по оплате электричества, и предложило   расторгнуть договоры с ООО «ОЭСК.

Сотрудники управления, рассмотрев действия ПАО «МРСК Сибири», выявили противоречия действующему Закону о защите конкуренции. Энергосетевая компания, нарушая обычаи делового оборота и требования добропорядочности, причинила ущерб репутации ООО «ОЭСК». Это может стать причиной оттока контрагентов.

Антимонопольный орган предупредил ПАО «МРСК Сибири» о необходимости прекратить распространение ложных сведений, а также опровергнуть их письмами в адрес контрагентов ООО «ОЭСК» (ООО «ВостокПолимерХим», ООО СП «Барзасское товарищество», ООО «ЛД Капитал», ООО «Шахта им. С.Д. Тихова», ООО «Разрез Березовский»). О выполнении предупреждения компания должна отчитаться в УФАС.

Для справки: согласно статье 14.1 ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция путем дискредитации, то есть распространения ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту и (или) нанести ущерб его деловой репутации.

Экономика
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kuzbassnews.ru
05/07/2017
Экономика
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