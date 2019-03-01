МРСК Сибири реализует в Кузбассе масштабную ремонтную программу

Филиал «МРСК Сибири» (входит в состав ПАО «Россети») – «Кузбассэнерго-РЭС» направит на капитальный и текущий ремонты электросетевого оборудования в 2019 году свыше 632 миллионов рублей (на 7% больше, чем в прошлом году). Все мероприятия программы рассчитаны на качественную подготовку к следующему осенне-зимнему периоду.

Специалисты уже приступили к расчистке просек линий электропередачи (ЛЭП) от деревьев и поросли, замене опор, ремонту трансформаторных подстанций и подстанционного оборудования. Но традиционно основной объем работ приходится на теплый период, после окончания отопительного сезона.

Основным направлением кампании (50% от общего объема) является обновление ЛЭП – их протяженность в зоне обслуживания Кузбассэнерго – РЭС составляет почти 28 тысяч километров. В текущем году энергетики отремонтируют почти 1,8 тыс. км линий, в том числе заменят более 4 тысяч опор и смонтируют порядка 170 км нового провода. Всего за год будет расчищено не менее 1100 га просек ЛЭП. Это позволит снизить количество нарушений, возникающих из-за неблагоприятных погодных условий. Стоит отметить, что, как и в 2018 году, сделан упор на замену голого провода на самонесущий изолированный (СИП). Планируется смонтировать СИП на ЛЭП общей протяженностью 163 км.

На подстанциях энергетики отремонтируют 559 силовых трансформаторов и 221 выключатель 35-110 киловольт, работы также будут проведены на 270 трансформаторных подстанциях.

- Ремонтная программа у нас самая большая среди всех филиалов. Все нужно выполнить по графику и с наименьшими неудобствами для наших потребителей. Около девяноста процентов всех мероприятий мы выполняем собственными силами, без привлечения подрядных организаций. Благодаря этому удается более четко контролировать сроки и объемы работ. Подрядчиков привлекаем в основном для расчистки просек ЛЭП, - отметил и. о. заместителя директора – главного инженера «Кузбассэнерго – РЭС» Андрей Костин.

Все мероприятия программы сформированы исходя из проведенных осмотров и анализа технологических нарушений. Соответственно, их реализация позволит снизить количество сбоев на оборудовании, вызванных неблагоприятными погодными условиями и их следствиями (падением веток, схлёстом проводов, повреждением опор). Тем самым энергетики рассчитывают повысить надежность электроснабжения своих потребителей.