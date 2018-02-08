МРСК Сибири снова дважды оштрафовали за нарушение Правил техприсоединения

6 и 8 февраля Кемеровское УФАС России привлекло к административной ответственности субъекта естественной монополии – ПАО «МРСК Сибири». Общество нарушило Правила техприсоединения к электрическим сетям. Наказание в виде штрафа составило 600 000 рублей и 670 000 рублей.
Ранее в адрес управления поступили заявления физических лиц (город Кемерово и село Мазурово), которые пожаловались на нарушение сроков техприсоединения (пункт 16 Правил). Поскольку на момент рассмотрения дела сетевая компания не подключила жилой дом кемеровчанки к электричеству, антимонопольный орган вместе со штрафом в 670 000 рублей выдал представление устранить причины и условия, приведшие к нарушению.
ПАО «МРСК Сибири» уже привлекалось к ответственности за аналогичные правонарушения, поэтому размер административного штрафа в обоих случаях был увеличен.
Для справки:
Согласно ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ повторное нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения) к <…> электрическим сетям <…> влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от шестисот тысяч до одного миллиона рублей.
Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям утверждены Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.
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