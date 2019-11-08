Мучной клещ мал, но очень опасен

Россельхознадзор осуществляет государственный надзор за соблюдением требований законодательства РФ в области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, в том числе при осуществлении закупок для государственных нужд продуктов переработки зерна - круп.

В ходе проведения проверок специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области проводится отбор образцов крупы для проведения лабораторных исследований по показателям безопасности и качества. Обращаем внимание, что по результатам исследований неоднократно были выявлены факты наличия в крупе зараженности вредителями хлебных запасов, в том числе и мучными клещами. Крупа – ценный продукт питания, вырабатываемый из зерна злаковых культур – пшеницы, ячменя, овса, проса, кукурузы, риса, гречихи; в качестве крупы используют также зерна бобовых – гороха, фасоли, чечевицы, бобов. Крупы особенно необходимы детям, пожилым и взрослым людям, поэтому так важно чтобы для питания поступал качественный продукт.

Когда крупа хранится на складах, основной задачей является сохранение ее качества. Большой вред крупе в период хранения причиняют вредители хлебных запасов. Одним из наиболее вредоносным вредителем является мучной клещ.

Вредоносность мучных клещей многообразна. Взрослые клещи и их личинки повреждают зерно, муку, крупу, питаются сорной примесью. Массовое размножение клещей в период хранения зерна и продуктов его переработки приводит к резкому повышению его температуры и влажности, т.е. создаются благоприятные условия для развития бактерий и плесеней, вызывающих самосогревание и порчу. Такие продукты имеют неприятный медовый запах.

Мучные клещи известны как источник аллергенов. Они вызывают сенсибилизацию (приобретение организмом специфической повышенной чувствительности к чужеродным веществам — аллергенам) у работников сельского хозяйства, мукомольного, крупяного и хлебного производств.

Крупа, заселённая клещами становится прогорклой, приобретает неприятный запах, при этом снижаются пищевые и вкусовые качества. Употребление в пищу крупы в сильной степени повреждённых этим вредителем, может вызвать серьёзные отравления, как у человека, так и у животных, поскольку клещам обычно сопутствуют многочисленные виды микробов, в их экскрементах живут опасные бактерии. Поэтому употребление крупы, зараженной клещами опасно для здоровья людей и животных.

Ничтожные размеры клещей (0,3-0,6 мм) дают им возможность довольно легко расселяться вместе с пылью, водой и ветром, на обуви и одежде лиц, соприкасающихся с зерном, крупой, мукой, на шерсти животных, в том числе и грызунов. Их развитие включает в себя следующие фазы: яйцо – личинка – взрослый клещ. Закончившая развитие личинка впадает в состояние покоя, затем линяет и превращается во взрослого клеща. Переход из одного возраста в другой сопровождается покоем и линькой. Среди факторов, влияющих на жизненный цикл мучных клещей, наибольшее значение имеют температура и влажность. При наступлении неблагоприятных условий (избыток или недостаток влаги, повышенная или пониженная температура и др.) клещи первого возраста превращаются в особую устойчивую стадию и способны находиться в этом состоянии многие месяцы и обладают высокой устойчивостью к внешним воздействиям. И как только наступают благоприятные условия, продолжается их дальнейшее развитие.

Мероприятия по предупреждению зараженности мучным клещом включают в себя:

- систематическую тщательную очистку склада от просыпа сыпучих продуктов, мусора, растительных остатков и пыли, а также содержание склада и прилегающей к нему территории в чистоте. Собранный мусор сжигают;

- содержание в санитарно-гигиеническом состоянии складского инвентаря, тары, спецодежды и т.д;

- поддержание в хорошем состоянии складских помещений. Своевременно вести борьбу с мышевидными грызунами;

- постоянный тщательный контроль за состоянием и качеством крупы в процессе хранения;

- контроль температурного и влажностого режимов складского помещения.

В соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ГОСТами на крупы, зараженность вредителями хлебных запасов в крупах - не допускается.

Нарушение правила хранения влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан от 500 рублей до 1 тыс. рублей, на должностных лиц от 1 до 2 тыс. рублей, на юридических лиц от 10 до 20 тыс. рублей – ст. 7.18. КоАП РФ.