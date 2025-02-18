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Муниципальный этап большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества «Театральные подмостки» состоялся в Тяжине

Организовали и провели его на базе Тяжинской средней школы № 3 сотрудники и учащиеся Тяжинского центра дополнительного образования. Ребята представили свое творчество в номинациях «Кукольный театр», «Драматический театр», «Художественное слово», «Литературно-музыкальная композиция».
В конкурсе приняли участие юные актеры из Тяжинского центра дополнительного образования, Итатской средней школы имени Данкевич Т. Ф., Тяжинских СШ № 2 и 3, детской школы искусств № 31.
Театральный коллектив «Браво» (Тяжинская СШ № 3) занял первое и второе место, творческое объединение «Радуга» Тяжинского центра дополнительного образования – на третьем месте.
В номинации «Художественное слово» первое место заняли Серафим Чертков, Варвара Ерофеева (Итатская СШ имени Данкевич Т. Ф.) и Сергей Сирота (Тяжинская ДШИ № 31). Любовь Новаковская (Тяжинская ДШИ № 31) и Софья Галиева (Тяжинская СШ № 3) на втором месте. Анастасия Резникова (Тяжинская СШ № 2) и Валерия Печеркина (Тяжинская ДШИ № 31) заняли третье место.

Фото: Тяжинская средняя школа № 3

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kuzbassnews.ru
18/02/2025
Культура
Образование
Тяжин
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