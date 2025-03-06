Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» состоялся в Мариинске

В модельной библиотеке для детей и юношества выступили 35 учащихся школ Мариинского муниципального округа. В этом году многие ребята выбрали для конкурса произведения о Великой Отечественной войне.

На муниципальном этапе определились победители: Диана Гондолоева (Сусловская средняя школа), Вера Копытова (средняя школа № 7), Тимофей Геворкян (средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза Г. В. Баламуткина). Эти ребята будут представлять Мариинский округ на региональном этапе конкурса «Живая классика» в городе Кемерово.

Лауреатами конкурса стали: Анна Граборова (гимназия № 2), Амина Деева (Калининская основная школа), Илья Денисов (средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза Г. В. Баламуткина), Елизавета Дробышевская (Калининская основная школа), Роман Кириденко (средняя школа № 7), Юлия Кузнецова (Калининская основная школа), Матвей Лапин (средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза Г. В. Баламуткина),

Снежана Пашина (Тюменевская основная школа), Василиса Синченко (средняя школа № 7) и Мария Тилина (средняя школа № 6).

Фото: Модельная библиотека для детей города Мариинска