Музейная комната Итатского ГДК по итогам первого этапа областного конкурса вошла в десятку лучших

В рамках Года культурного наследия народов России региональным Министерством культуры и национальной политики был объявлен региональный конкурс комнат (музеев) национального быта народов Кузбасса «Кладезь мудрости».

Тяжинский округ в конкурсе представляет музейная комната Итатского городского Дома культуры центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности муниципалитета. Первый этап проходил в заочном формате, где оценивались видеоролики виртуальных туров по музейным комнатам.

В октябре стартовал второй, очный этап конкурса. Музейную комнату Итатского ГДК (заведующая Валентина Николаевна Шатурина) посетили члены жюри конкурса. Для гостей была проведена обзорная экскурсия, в ходе которой было рассказано о пополнении музейного фонда и обновлении выставочных стендов, об учете и хранении собранных экспонатов, о мероприятиях, проводимых для разных категорий населения.

По итогам второго этапа будут определены победители областного конкурса, на третьем этапе состоится их награждение.