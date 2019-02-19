Новости Кузбасса

Среди почетных гостей на памятном мероприятии присутствовали родной брат Михаила, Максим Юрьевич Топоровский со своей супругой Натальей Вячеславовной, воины-афганцы, педагоги школы, члены школьного поискового отряда. Открыла церемонию М.В. Куликова, председатель Совета народных депутатов Калтанского городского округа.

Справка. Михаил Юрьевич Топоровский родился 1 августа 1964 года. После окончания школы № 14 г. Калтан (теперь это школа № 1) поступил учиться в Сибирский металлургический институт. В 1983 году был призван в Вооруженные Силы СССР в Приморье. Окончил Школу сержантского состава на "отлично" и был оставлен при школе командиром отделения. Весной 1985 года направлен на службу в Афганистан.

12.05.1985 в 19 час. 40 мин. Топоровский М. Ю. подорвался на противопехотной мине, прикрывая отход своего отделения. От полученных ран скончался на месте. Произошло это на горе Дашак. Похоронен в родном городе Калтан Кемеровской области. Посмертно награжден орденом Красной Звезды

Сегодня в школьном музее собраны не только фотографии, письма и личные документы воина интернационалиста М. Ю. Топоровского. Здесь нашли отражение страницы истории нашей страны, Кузбасса, Калтана и самой школы, собраны биографии калтанцев - ветеранов войн.